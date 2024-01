Napoli-Fiorentina, Walter Mazzarri in conferenza stampa: «Non ci faremo distrarre dal mercato»

Una Supercoppa fa provare a vincere per Walter Mazzarri e il suo Napoli. «Non siamo stati capaci di raccogliere risultati che le prestazioni avrebbero meritato nell’ultimo periodo. Eravamo un po' giù, soprattutto i ragazzi che avevano perso la fiducia in loro stessi. La vittoria con la Salernitana ci darà fiducia per le prossime partite», le parole del toscano in conferenza stampa. Domani la sfida alla Fiorentina in semifinale: «Abbiamo provato qualcosa di diverso per cambiare durante il match, ma non sono certo basti. Per cambiare totalmente ci vuole tempo, gli automatismi cambiano, credo che continueremo a giocare come fatto nelle ultime settimane. Sconfitta in campionato? Non ne parlo per rispetto di chi c’era».

In mezzo alla Supercoppa, le voci di questo mercato. «Ma io non ci penso, penso alla partita. Cerco di inculcare la mentalità ai ragazzi in modo che non vengano distratti dal mercato» spiega Mazzarri, che una Supercoppa con il Napoli l’ha già persa. «Ma quella a Pechino fu una finale particolare ma lasciamo perdere. Questa è una storia diversa, il Napoli ha fatto passi da gigante e ha vinto lo scudetto. Pensiamo a domani, veniamo da un momento altalenante, ci serve una partita che dia convinzione e serenità alla squadra». Quale sarà quella ad andare in campo? «Cajuste devo vederlo in rifinitura, potrebbe farcela. Anche Zielinski sta meglio. Demme? Mi sembra che abbia avuto uno stiramento al gemello, non grave ma verificherò dopo e ieri non si è allenato.

Credo sarà difficile che sia a disposizione per la Fiorentina».