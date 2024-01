Sembra vivere una specie di luna di miele, Walter Mazzarri. Come se questa avventura con il Napoli fosse un secondo matrimonio con il calcio. Ma anche perché pure lui, a 62 anni, deve tornare a vincere qualcosa, visto che nel suo ventennio da allenatore non è andato oltre una Coppa Italia. La Supercoppa, eccola qui: eredità di Spalletti, roba da campioni d'Italia. Formula con semifinale e finale. Per la prima volta. «È un'emozione grandissima, peccato che non siamo proprio in un momento bellissimo ma faremo di tutto per onorare queste partite», dice a tutti il tecnico di San Vincenzo. A Pechino nel 2012 era nel pieno della sua rampa di lancio, adesso a Riad sembra in una terra di mezzo. Non è lo zio saggio, ma neppure il ragazzino che può azzannare gli avversari mandando in giro spie a scrutare gli allenamenti degli altri. Mazzarri indossa due orologi al polso, come piaceva fare a Maradona. Non è un mister vincente ma non vede l'ora di diventarlo. Deve allontanare questo Napoli dal passato, per far capire che certe belle vite bisogna proprio chiuderle, anzi sotterrarle, se si vuole ricominciare. Perché lui ora comincia a dirlo: «Quello che adesso conta è battere la Fiorentina stasera per andarci a giocare la finale». Non è una coppetta, anche se in tanti la trattano come se fosse uno straccio da evitare. Non lo è perché vincere è sempre bello e perché ci sono 24 milioni di montepremi in palio che nessuno, in serie A, può snobbare.

Torna sulle solite corde. «Ai ragazzi ho detto che se giochi bene e non segni devi essere ancora più attenti, non conosco altre ricette. Bisogna avvicinarsi alla perfezione, poi come sappiamo da sempre basta un episodio e un momento negativo può diventare positivo. La partita vinta contro la Salernitana ci può alzare il morale. Fino ad adesso non siamo riusciti a raccogliere i risultati che meritavamo e questo ci ha portato a perdere fiducia. Mazzarri ha risposto anche a domande sul mercato: «Non incide ora su di me - ha detto - penso solo alla partita. Cerco di inculcare questa non distrazione anche ai ragazzi: è la mentalità necessaria per andare avanti». Non fa misteri che la situazione degli infortunati è migliorata. «Cajuste ha provato, mi ero sbagliato: non era nulla di particolarmente delicato. Anche Zielinski dovrebbe farcela, non mi sembra che ci siano problemi particolari per lui. Demme, invece, ha avuto uno stiramento al gemello, verificherò anche se non è gravissimo... Ma non si è allenato». Inevitabile, per lui, tornare al Nido di uccello di Pechino, al guardalinee di Mazzoleni che conosceva il macedone (motivo per cui venne espulso Pandev). «Ma adesso non ha senso ricordarlo: non mi piace parlare del passato, fu una finale particolare se proprio possiamo dirle così. Questo è un Napoli diverso, una squadra diversa, sono passati tanti anni, ha vinto uno scudetto, da 13 anni è sempre presente o in Champions o in Europa League. Veniamo da un periodo altalenante, i ragazzi devono tornare a giocare con la serenità che avevano pochi mesi fa». Non pensa a cambiare sistema di gioco, ma ammette che qualcosa sta pure lentamente elaborando. «È vero che abbiamo provato qualcosa di diverso per provare a cambiare a gara in corso. Per cambiare modulo ci vuole tempo, vedremo, credo che continueremo a giocare come nelle ultime partite, come sempre». Un tuffo alla gara del Maradona con Garcia in panchina. «Fu una brutta sconfitta, i ragazzi ne hanno risentito, ho rivisto quella partita e ho cercato di capire cosa c'è da fare di diverso. Per questo a proposito di modulo aspetto prima di decidere. Vidi una grande Fiorentina che non diede punti di riferimento e ho visto che il Napoli ne risentì. Cercherò di fare qualcosa di diverso per ovviare a certe situazioni che ho visto in quella partita». Poi, si traveste da aziendalista, quando prova a contestare la formula della finale four di Supercoppa. «Non posso rispondere, non so perché si facciano due partite, va chiesto ad altri». In realtà, basterebbe chiedere anche ad Aurelio De Laurentiis: in Lega Calcio la proposta di una formula allargata, da giocare in Arabia, venne approvata con l'unanimità dei 20 club presenti. Dunque, Napoli compreso.