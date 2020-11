Torna in scena il nome di Junior Firpo per il Napoli di Gennaro Gattuso. Il terzino spagnolo viene nuovamente accostato alla Serie A e ovviamente al club azzurro che - secondo quanto riportato dal quotidiano Sport - si era interessato al giovane del Barcellona già la scorsa estate non concretizzando però il trasferimento.

La situazione di Firpo in questi mesi non è cambiata e il suo nome è sempre scritto in cima alla lista delle prossime cessioni del Barcellona insieme con Umtiti, Fernandes e Braithwaite. Inter e Napoli sarebbero le più vicine a Firpo: qualche mese fa il club azzurro aveva proposto al Barcellona un prestito biennale che ora potrebbe trasformarsi in un accordo da un anno e mezzo. I blaugrana valutano Firpo non meno di 20 milioni vista la alta percentuale sulla rivendita del Betis.

