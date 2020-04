LEGGI ANCHE

Ildovrà rinnovare il suo pacchetto di terzini in vista della prossima stagione, cercando alternative soprattutto sulla corsia sinistra. Tra i nomi in orbita azzurra anche quello di Junior Firpo , giovane terzino spagnolo che ha conosciuto il San Paolo incon la maglia del, che potrebbe essere messo sul mercato dai blaugrana a fine stagione.«Ma io voglio restare a Barcellona e dimostrare chi sono» ha confessatoai canali social del club, allontanando le voci di mercato arrivate sul suo conto. «Non è stato facile per me arrivare in una nuova squadra e una nuova città, ma devo dimostrare che sono il calciatore su cui il club ha scommesso un anno fa. Conho un ottimo rapporto» ha concluso il terzino.