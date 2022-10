Napoli, un record dopo l'altro: ecco le quattro chiavi per lo scudetto

Il Napoli che ha stupito tutti in Europa continua a volare in campionato: con il Bologna è stata la decima vittoria consecutiva della squadra di Spalletti capolista in serie A e primatista a punteggio pieno nel girone di Champions. Un'imbattibilità di 14 partite e un rendimento costante, una formazione che sta raggiungendo ottimi risultati attraverso un calcio spettacolare e trovando la rete con facilità. Juan Jesus è stato il 15esimo marcatore stagionale, gli azzurri in totale tra serie A e Champions hanno messo a segno 42 reti in 14 partite.

Tante soluzioni diverse per arrivare al gol, uno degli aspetti chiave del Napoli nella corsa scudetto: scatenati gli attaccanti, contro il Bologna hanno segnato Osimhen per la seconda partita consecutiva (4 gol in totale) e Lozano per la terza di fila (3 in totale). Tutti a segno con Kvaratskhelia bomber stagionale a 7 reti, Raspadori quello di Champions con 4 gol (5 in totale), Simeone quello più decisivo a partita in corso (4 gol entrando dalla panchina) e Politano l'infallibile rigorista (3 penalty realizzati, 4 gol totali).

La qualità della rosa è un altro aspetto fondamentale della partenza super del Napoli: Spalletti ha un'ampia varietà di soluzioni e sta effettuando al meglio le rotazioni, mini turnover e i cambi giusti durante le partite. Osimhen e Lozano sono entrati a inizio ripresa contro il Bologna e sono andati a segno. L'entusiasmo della squadra che gioca divertendosi e fa divertire i tifosi, l'altro elemento molto positivo di questi primi due mesi condotti alla grande del Napoli è rappresentato proprio dal grande coinvolgimento del pubblico (oltre 50mila gli spettatori nelle ultime due gare contro Ajax e Bologna): una squadra che ha dimostrato di stare decisamente bene anche sul profilo della condizione atletica.

L'attacco

Tante strade per segnare a raffica

La forza offensiva del Napoli è straordinaria perchè sono molteplici le soluzioni per arrivare al gol: 42 le reti messe a segno tra campionato e Champions League e 15 i marcatori diversi del Napoli con Juan Jesus che si è aggiunto alla lista, il quarto difensore a trovare la via della rete dopo Kim (2 gol) e Olivera e Di Lorenzo (1 gol a testa). A segno tutti gli attaccanti con Kvaratskhelia capocannoniere a 7 reti, Raspadori a 5, Osimhen, Simeone e Politano a 4, Lozano a 3. E in gol sono andati quasi tutti i centrocampisti: Zielinski è a quota 4, Anguissa a 3, Lobotka, Ndombele e Elmas a una rete. Napoli che è la squadra di A che ha segnato di più, 25 reti in 10 partite.

Varietà di schemi e di soluzioni offensive perché il calcio totale di Spalletti prevede che tutti possano arrivare alla conclusione ed essere incisivi in zona offensiva: devastante sia quando attacca sulle fasce con gli esterni (Politano e Lozano a destra e Kvaratskhelia) sia quando punta centralmente con gli inserimenti dei centrocampisti (Anguissa e Zielinski), oppure sfrutta al meglio la forza fisica e la progressione di Osimhen nei gol di testa e quando scatta in verticale. Azzurri incisivi anche sui gol da palla da fermo: Kim ne ha segnati due di testa da calcio d'angolo, Di Lorenzo uno, dagli sviluppi di un corner contro l'Ajax e Amsterdam.

La panchina

Le rotazioni cambiano le partite

Le rotazioni di Spalletti, un altro aspetto chiave di questa grande partenza del Napoli, capolista in campionato con due punti di vantaggio sull'Atalanta: il tecnico toscano sta alternando nel migliore dei modi gli azzurri, soprattutto in attacco dove tutti stanno facendo la differenza, sia chi gioca dall'inizio e sia chi entra a partita in corso (già 7 i gol realizzati da giocatori entrati dalla panchina, il Napoli ha il miglior dato di tutti in riferimento ai 5 campionati top d'Europa). Il primo valore aggiunto è rappresentato dai tre centravanti con caratteristiche diverse, Osimhen, Raspadori e Simeone. Il centravanti nigeriano è fortissimo ad allungare le difese avversarie lanciandosi in profondità, Raspadori è abilissimo ad abbassarsi per dialogare nell'uno contro uno con i compagni e puntare in porta, Simeone è infallibile in area di rigore con uno straordinario fiuto del gol. Funziona al meglio la staffetta tra Politano e Lozano che si alternano sulla fascia destra d'attacco e così sono sempre in condizione per andare a mille. E sta funzionando al meglio l'alternanza dei terzini sinistri Mario Rui e Olivera. Una rosa ampia e di qualità anche per sopperire agli infortuni: al posto di Rrahmani sta giocando Juan Jesus al fianco di Kim (e c'è anche Ostigard) mentre Ndombele è stato impiegato contro il Bologna al posto dell'indisponibile Anguissa.

La preparazione

Pressing e ritmo europei

La grande condizione atletica, un altro elemento fondamentale del Napoli in quest'avvio di stagione e che sta facendo la differenza: gli azzurri vanno costantemente in pressing per recuperare il pallone il più velocemente possibile e stanno giocando su ritmi altissimi. Ritmi da Champions della squadra di Spalletti confermati proprio nelle prime 4 grandi sfide del girone europeo: annientate sotto questo profilo squadre come Liverpool, Rangers e Ajax che hanno proprio nell'intensità una delle loro caratteristiche migliori. Il Napoli corre tanto e corre bene con la giusta occupazione degli spazi quando c'è da recuperare sugli avversari. E poi tutti si muovono tantissimo cambiando di continuo la posizione quando viene sviluppata la manovra offensiva. Una formazione europea che mostra grande compattezza in campo giocando corto con scambi stretti e uno-due per creare la superiorità numerica negli ultimi venti metri e che sa anche sfruttare al meglio il campo lungo con le accelerazioni a tutto campo di Kvaratskhelia sulla fascia sinistra e gli scatti centrali in profondità di Osimhen. Una tenuta costante nei 90 minuti con il Napoli che è riuscito sia a lasciare il segno con partenze sprint, sia a vincere in rimonta con grandi finali di partite.

L'entusiasmo

È rinato l'amore dei tifosi

L'entusiasmo della squadra e dei tifosi, un altro aspetto importantissimo per il Napoli nella corsa scudetto: la squadra di Spalletti gioca libera mentalmente divertendosi in campo e i successi stanno facendo crescere sempre più l'autostima del gruppo azzurro. E l'entusiasmo dei napoletani sta spingendo ulteriormente la squadra, grande atmosfera non solo nelle gare di Champions ma anche in quelle di campionato: bellissimo colpo d'occhio al Maradona contro il Bologna e grande sostegno del pubblico nel momenti di difficoltà della squadra e nell'emozionante finale di partita.

Napoli di Spalletti che sta regalando un calcio spettacolare, sempre all'attacco e ciò sta contribuendo ancora di più all'entusiasmo dell'ambiente: tanti tifosi napoletani anche nelle partite in trasferta, come nell'ultima gara fuori casa a Cremona. Il nuovo Napoli ha fatto velocemente innamorare i tifosi, i nuovi, a cominciare da Kvaratskhelia e Kim, hanno avuto un impatto straordinario con il mondo azzurro risultando subito determinanti nella formazione di Spalletti. Squadra-tifosi, un connubio che da sempre a Napoli fa la differenza, un altro valore aggiunto da calare sul tavolo nella lotta per il tricolore.