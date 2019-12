© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un passo indietro in campo, un passo avanti sui social. Il marchiofa il giro del mondo, grazie al volto noto di Ancelotti - che ha occupato la panchina nella scorsa stagione - e alle ottime prestazioni degli ultimi anni che hanno permesso alla squadra azzurra ancor di più di farsi conoscere in lungo e in largo.Secondo uno studio realizzato da IQUII Sport, il club azzurro è settimo nella classifica della crescita in rete del 2019. La società azzurra ha incrementato il numero dei suoisui social con una variazione percentuale del 16.3%.Inter 63.7Tottenham 44.1Liverpool 31.7Juventus 30.9PSG 21.1Manchester City 18.3Monaco 13.5Atletico Madrid 13.1Leicester City 12.9Olympique Marsiglia 12.6Barcellona 11.3Chelsea 10.5Borussia Dortmund 10Manchester United 8.9Real Madrid 8.9Roma 8.4Bayern Monaco 8Arsenal 7.9Milan 5