Napoli: ufficiale Folorunsho al Pordenone, out anche Luperto

In attesa di ufficializzare il passaggio di Gennaro Tutino al Parma, il Napoli completa un'altra operazione in uscita: è ufficiale, infatti, la cessione di Michael Folorunsho al Pordenone, ancora una volta in prestito fino a giugno 2022 dopo il precedente prestito alla Reggina dell'ultima stagione.

Dopo l'uscita del centrocampista azzurro, il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a lasciar andare anche Sebastiano Luperto: gli agenti del difensore sono attesi nel ritiro di Castel di Sangro per concludere con Giuntoli il passaggio in prestito all'Empoli per la stagione che sta per cominciare.