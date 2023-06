Napoli, anche Fonseca non è più in corsa: «Sto bene a Lille: resto»

Paulo Fonseca non si muove. L'allenatore portoghese, ex guida della Roma e accostato anche al Napoli per l'eredità di Luciano Spalletti, ci pensa da solo a depennarsi dalla lunga lista di sostituti azzurra.

«Mi trovo benissimo qui a Lille. La gente è molto gentile con me. Amo il campionato, amo la mentalità della nostra squadra, amo i tifosi, amo tutti qui. È impossibile per me non essere felice. Devo ammettere che è qualcosa che non mi aspettavo, non fino a questo punto. Mi sento davvero bene qui in Francia» le parole di Fonseca nell'ultima conferenza stampa.

Non c'è possibilità che cambi idea. All'orizzonte c'è già l'Europa conquistata: «Dovremo esserne all'altezza il prossimo anno» ha chiarito subito. «Giocare in una competizione europea è importante, ma ti mette di fronte a diverse difficoltà a cui noi stiamo già lavorando: c'è bisogno di migliorare la squadra, anche perché il numero di competizioni nell’arco di una stagione aumenta».