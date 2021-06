A Napoli la mostra dedicata ai francobolli del calcio

Il primo francobollo dedicato allo scudetto di una squadra di calcio è stato quello del 1987 per la vittoria del Napoli di Maradona. E proprio Napoli ospiterà sabato 19 giugno l’evento “Il mondo del calcio nei francobolli”, organizzato dall’associazione filatelica Numismatica Partenopea presieduto da Adriana Riccio in collaborazione con Poste Italiane.

Presso i locali del salone Spazio Filatelia diretto da Mariagrazia Paris, in via Monteoliveto 46, ci sarà una vasta esposizione sulla tematica calcistica: francobolli, buste, cartoline e gadget, oltre alle collezioni di Massimiliano Bruno - rappresentante di Uicos, l’associazione dei collezionisti sportivi riconosciuta dal Coni - sulla “Storia della Coppa del mondo di calcio”. Ai partecipanti sarà consegnata gratuitamente una cartolina a tema con annullo dedicato, creata da Enzo Piccolin.

Tra gli ospiti Gaetano Bonelli, titolare di una collezione quasi trentennale nata per far conoscere aspetti inediti riconducibili alla Napoli nobilissima. L’evento sarà anche il modo per ricordare Maradona, il capitano di quello storico scudetto dell’87, a quasi sette mesi dalla sua scomparsa.