Napoli, frattura per Gaetano: l'azzurro dovrà operarsi

Brutte notizie per Gianluca Gaetano. Come riportato dal Napoli attraverso i suoi canali ufficiali, il calciatore azzurro, uscito per infortunio nel finale di Napoli-Sampdoria, si è sottoposto oggi a esami diagnostici che hanno evidenziato una frattura del quinto metatarso del piede sinistro.

A campionato ormai concluso, il centrocampista azzurro nei prossimi giorni si sottoporrà ad intervento chirurgico e poi comincerà le terapie per il rientro in vista del ritiro del club a luglio.