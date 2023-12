Napoli-Frosinone 0-4, Di Francesco: «È un'impresa che meritiamo»

«È un’impresa, ma dentro l’impresa c’è tanto lavoro di una squadra che si mette a disposizione» le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone che ha stupito tutti sbancando il Maradona con un largo 4-0 «Abbiamo mantenuto i nostri principi, sono andati in campo i calciatori che avevano giocato meno e abbiamo fatto una grande partita».

«Siamo contenti per i tifosi, per la società che fa sacrifici per darci tranquillità quotidianamente. Meritano tutti questa impresa» ha continuato a Mediaset «Ho fatto delle scelte sbagliate in carriera, a volte sono stato frettoloso in alcune cose, ma il mio pensiero da allenatore non è mai cambiato. Ci sono stati momenti difficili, li ho attraversati, ho avuto nella famiglia una grande forza, mi sono stati tutti vicini.

Affrontare il calcio nel modo giusto è fondamentale: con passione, determinazione, divertimento. Senza il duro lavoro non si va da nessuna parte».