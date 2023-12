Napoli-Frosinone 0-4, Mazzarri chiede scusa ai tifosi: «Ora dobbiamo guardarci in faccia»

«Per assurdo abbiamo fatto meglio con alcuni calciatori che giocano meno» dice Walter Mazzarri, che deve leccarsi le ferite dopo il tracollo del Napoli in Coppa Italia contro il Frosinone «Mi scuso con i tifosi, non meritavano questa sconfitta. Ci hanno aiutato fino alla fine. Ma non mi piace come abbiamo concluso la partita, domani ci dovremo riflettere tutti insieme. Ci sta prendere gol, il raddoppio è un incidente, ma anche sotto di due gol dobbiamo essere il Napoli, non si può chiudere così».

«Fino a dieci minuti dalla fine potevamo ancora rientrare. Nel calcio ci sta di perdere, ma non così. Sembravamo una squadra che va per conto suo. Deve essere una lezione per il futuro, dobbiamo guardarci in faccia ora. Giocare tre competizioni non è facile, da quando sono qui abbiamo fatto pochi allenamenti. Ma finire 0-4 in casa senza opporsi non va bene» ha continuato a Mediaset Mazzarri «Il Frosinone se l’è giocata, con difesa alta e pressing.

Ma secondo me avevamo fatto una buona gara fino ai gol presi, ero convinto di vincerla nel finale con i cambi».