Napoli-Frosinone 2-2: Demme in spiaggia a Ischia durante la partita

Il Napoli pareggia contro il Frosinone e perde ancora punti, un 2-2 che fa male ai calciatori, a Francesco Calzona, ma soprattutto ai tifosi napoletani presenti ieri allo Stadio Maradona. Tifosi che non si sono fatti scappare di certo sui social una fotografia di Diego Demme, centrocampista di proprietà del club azzurro.

Proprio mentre la squadra era in campo con il Frosinone, infatti, l'italo-tedesco postava sui social una foto del mare di Ischia con tanto di «Buongiorno» ai fan.

Poca professionalità? No, perché Demme è fuori dalle liste di utilizzo dei calciatori per quest'anno e non può nemmeno accomodarsi in panchina mentre attende che il suo contratto sarà scaduto a fine giugno.

Un contratto di certo importante: 2,5 milioni di euro all'anno per Demme, uno stipendio tra i più alti dell'intera squadra di Aurelio De Laurentiis. Ecco perché le “vacanze” dell'azzurro durante un finale concitato di stagione lasciano a bocca aperta i tifosi, che non hanno disdegnato le prestazioni di Demme quando utilizzato negli ultimi mesi.