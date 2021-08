Napoli, Frustalupi applaude i suoi: «Ritiro ok, siamo già affiatati»

La staffetta ideale sta per arrivare: il Napoli Primavera lascia Castel di Sangro, domani arriverà la prima squadra di Spalletti. «Il ritiro è andato molto bene, sono soddisfatto del lavoro dei ragazzi, c'è stato qualche piccolo infortunio ma nulla di preoccupante e questo è già un buon punto di partenza» le parole del neo allenatore azzurro Frustalupi. «Ora affronteremo la Turris in amichevole, squadra di Serie C più rodata ed esperta di noi dopo aver affrontato la scorsa settimana un'altra rosa ben attrezzata come l'Avellino. Sono impegni importanti anche per migliorare aspetti tattici e di condizione fisica».

«Dobbiamo sicuramente dare tanto e dimostrare di essere competitivi in Primavera 1» ha continuato Frustalupi. «Il nostro primo pensiero è far crescere i ragazzi, tirar fuori le doti migliori dei singoli e contestualmente far maturare la squadra. Ho trovato un ottimo gruppo e dei ragazzi molto disponibili al lavoro e all’arricchimento di conoscenze tecniche. È una rosa affiatata, sono molto soddisfatto del loro comportamento e della applicazione sia a livello tattico che mentale. Però c’è tanto ancora da fare per essere pronti per la prima di campionato. Sono fiducioso nelle possibilità della squadra».