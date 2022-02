Napoli, per Frustalupi si apre la crisi: quarto ko di fila e manita della Juve

Il momento più complicato della stagione arriva ora. Il Napoli Primavera di Nicolo Frustalupi non si riprende più, e se nelle precedenti tre sconfitte consecutive gli azzurrini erano sembrati comunque alla pari delle avversarie, il ko contro la Juventus di questo pomeriggio apre definitivamente la crisi azzurra. I bianconeri si impongono con un pesantissimo 5-0 a Cercola che riporta il Napoli Primavera al 12° posto in classifica risucchiato nella lorra per non retrocedere.

La prima metà di gara era già stata tutta a tinte ospiti: all'intervallo si arriva con il doppio vantaggio della Juventus grazie alle reti di Cerri e Savona. Nella ripresa gli azzurrini non sanno reagire: dopo l'occasione velleitaria di Vergara che non è fortunata, all'ora di gioco la Juventus chiude la sfida con la terza rete di Chizobo che diventerà protagonista, allargando il punteggio fino al finale 0-5 con la sua tripletta.