Napoli, fuorionda tutti da ridere: «No, io a scuola non andavo bene»

Qualche giorno fa, l'invito ai tifosi per tornare virtualmente allo Stadio è partito da Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Matteo Politano e Kalidou Koulibaly: ma quanto ci hanno messo gli azzurri a girare il video per i napoletani? Il club azzurro ha condiviso oggi sui social le immagini di divertenti fuori onda che sono subito diventati virali in rete, come il siparietto tra il capitano e il belga: «Dries, ma tutto ok?» «No, io a scuola non andavo bene».