«Non so ancora quale sarà il mio futuro, ragioniamo giorno per giorno». Queste le parole di, il terzino spagnolo classe 1996 che piace tanto a Giuntoli e al Napoli . Il club azzurro ha chiesto informazioni su di lui che, dopo una grande stagione con addosso la maglia del, ora tornerà alche ne detiene il cartellino prima di scoprire la prossima destinazione.«Se ora penso al mercato non vivo pienamente la convocazione in nazionale e non posso permettermelo» ha detto Reguilon dal ritiro della Spagna in cui è presente anche. «Ovviamente torno al Real Madrid che è casa mia ma so che non sarà facile restare lì. Penserò a tutti i fattori prima di prendere una decisione», ha concluso.