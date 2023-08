Napoli, per Gabri Veiga c'è la fila: dal Psg al City, ma il Celta vuole 40 milioni

Poco importa l'acquisrente, il Celta Vigo non vuole cambiare idea: per strappare Gabri Veiga al club spagnolo serviranno 40 milioni di euro. Non uno in più, non uno in meno. Esattamente la cifra della clausola rescissoria presente nel contratto del calciatore appena ventenne che piace a mezza Europa e che da mesi è cercato dai top club europei.

Come riportato dai media spagnoli, infatti, il Napoli è solo uno dei club che hanno avvicinato Veiga in questa sessione estiva: il gioiello del Celta è stato già cercato da Psg, Manchester City e poi da altre big del calcio inglese come Tottenham, Chelsea e Arsenal. Nessuno, però, ha affondato il colpo. E il Napoli potrebbe farlo spingendosi oltre la prima offerta da 30 milioni già recapitata agli spagnoli.