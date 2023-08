Napoli-Gabri Veiga oggi si fa: ultima offerta al Celta Vigo

Sarà un 16 agosto decisivo per il Napoli di Rudi Garcia che proverà l'affondo decisivo per Gabri Veiga.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, in queste ore arriverà la nuova proposta del club azzurro al Celta Vigo, l'offerta che dovrebbe chiudere di fatto la trattativa che va avanti da settimane.

Tra Napoli e calciatore l'accordo c'è già da diverso tempo, diverso è per l'accordo tra i club. Ma la distanza di pochi milioni permette di essere ottimisti. La trattativa per Veiga è staccata da quella per Zielinski in Arabia: il polacco sta ancora trattando il trasferimento nel campionato saudita ma l'affare dovrà essere completato entro la settimana.