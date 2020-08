LEGGI ANCHE

, presidente del Lille, ha rilasciato alla BBC una lunga intervista in cui parla anche di Gabriel, difensore brasiliano messo sul mercato che ha tanti estimatori tra Premier League e Serie A, tra cui il. « Gabriel è giovane ma già così forte, in questo momento uno dei più dominanti nel suo ruolo nel campionato francese. Il modo in cui lavoriamo coi nostri calciatori è facile: spieghiamo a loro e ai loro agenti quello che cerchiamo, poi pensiamo alle offerte ricevuto e da quel momento la scelta è loro. Così abbiamo fatto con Pépé e con» ha spiegato Lopez.«Siamo arrivati a quel punto anche con, non gli mettiamo fretta ma prenderà una decisione a breve, magari già questa settimana o al più tardi la prossima» ha assicurato il numero uno del. «Abbiamo dato l’ok alla sua partenza, ma lui è un calciatore giovane e deve giocare, quindi deve fare la scelta giusta. Noi proviamo sempre a consigliare i nostri calciatori, gli facciamo sapere qualche scelta secondo noi sarebbe la più giusta, ma alla fine la scelta è loro. In ogni caso lui è molto bravo, avrà fortuna ovunque andrà».