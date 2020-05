LEGGI ANCHE

Il prossimo rinforzo delpuò rispondere al nome di. Il giocatore brasiliano del Lille, secondo quanto riportato da O Globo in Brasile, è ad un passo dal dire sì agli azzurri dopo una trattativa serrata nelle ultime ore con cui il club diavrebbe convinto sia il calciatore che il club di appartenenza, il Lille, dopo la fine del campionato francese.Vista la chiusura anticipata, il Napoli ne ha approfittato in queste settimane per portare avanti la trattativa. Sarebbe statoa chiedere l'investimento alla società - per sostituire il partentein mezzo alla difesa - e a convincere anche il calciatore brasiliano e il, con un'offerta di circaper il cartellino. Gli azzurri avrebbero così anticipato la concorrenza dell'Everton, ma anche del Chelsea che si era interessato anelle ultime settimane.