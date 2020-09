LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sapore di un'occasione mancata, e allora perché non riprovarci? Gianluca Gaetano era arrivato alo scorso inverno, ma il lockdown gli ha privato della continuità e delle motivazioni giuste per affrontare al meglio la seconda parte di campionato. Il gioiello del vivaio delcosì torna a Cremona, ancora in prestito, stavolta per mettersi in luce ancor di più di quanto già fatto negli ultimi mesi post pandemia.A ufficializzare il ritorno a Cremona proprio i grigiorossi dal sito ufficiale, che hanno voluto fortemente il napoletano: «U.S.comunica di aver raggiunto l’accordo con il Napoli per il rinnovo del prestito del calciatore. Gianluca indosserà per la seconda stagione consecutiva la maglia grigiorossa. Arrivato lo scorso gennaio dal club azzurro sempre con la formula del prestito,con la Cremonese ha già collezionato 15 partite realizzando 3 reti».