LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una grande soddisfazione - quella dell'esordio assoluto in Champions - ma anche tanta panchina. Forse troppa persino per un 20enne che prova a farsi spazio in una squadra con tanta qualità. Così Gianluca Gaetano chiude le valigie e si sposta a, lasciando la sua città per i prossimi sei mesi con un prestito in Serie B da sfruttare al massimo quanto prima.le parole semplici che il classe 2000 ha saputo trovare per salutare la sua città e la squadra di cui è tifoso. Ancelotti l'aveva invitato a restare sei mesi fa nel ritiro di Dimaro ma la sua permanenza non è stata fortunata per il poco spazio.ha anticipato così anche la notizia dell'ufficialità, ma il passaggio alla Cremonese è ormai cosa fatta.