Napoli, ora Gaetano chiede più spazio: «Ma del mercato parlerò a gennaio»

«È stata una partita importante per noi sotto molti punti di vista. È importante non aver subito gol in una gara così». Anche Gianluca Gaetano ha commentato la vittoria del suo Napoli sul Braga e la qualificazione agli ottavi di Champions League. Per lui spazio nella seconda parte di gara: «Sono entrato al posto di Lobotka, ma poi è stato Anguissa a fare il playmaker. Per me comunque è una soluzione possibile, ho giocato a Cremona in quel ruolo e mi sono sentito a mio agio».

Il futuro potrebbe essere però lontano dall'azzurro? A gennaio si penserà a un prestito per giocare con continuità: «Per adesso sono un calciatore del Napoli, quindi parlo del Napoli. Al futuro poi ci penseremo a gennaio» ha detto Gaetano in mixed zone «Mazzarri ha toccato i tasti giusti, mi sento partecipe nel gruppo, posso trovare spazio. Voglio giocare di più ma sicuramente ogni volta che giocherò darò il meglio per la squadra».