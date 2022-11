Virtualmente il mercato è già aperto, ma a gennaio Gianluca Gaetano difficilmente si sposterà da Napoli. Spalletti lo utilizza con il contagocce ma ha già dato il segnale di voler puntare anche sul 22enne di Cimitile in questa stagione. Al Napoli manca un vice Lobotka. Il tecnico toscano è sicuro di averlo in casa. Gaetano ha qualità, tecnica e fisico. Sinora è stato un regista offensivo nella sua ancora breve carriera. Spalletti potrebbe decidere di arretrarlo di qualche metro, sempre in funzione di play. Ci lavorerà in questa lunga sosta. Certo, sinora ci sono stati solo scampoli di partita per il ragazzo, che pure ha estimatori che lo vorrebbero, come la Cremonese che ha aiutato concretamente a salire in serie A nella scorsa stagione. Ma è arrivata anche qualche soddisfazione come le partite in Champions, dove esordì nel 2019, appena 19enne, per merito di Carlo Ancelotti che lo mandò in campo nel 4-0 contro il Genk al posto di Zielinski. In totale in questa stagione 6 presenze e un assist, 59 minuti in totale nelle due competizioni, con tre partite in campionato e tre in Europa. Tanta panchina per lui, assente anche per squalifica nelle prime due giornate. Con debutto stagionale alla sesta partita, 15 minuti finali molto importanti, con sostituzione per Elmas. Perché il gol segnato da Raspadori arrivò solo all'89’ dopo che lo stesso Gaetano aveva sbucciato un pallone arrivato di filato all'ex Sassuolo.

APPROFONDIMENTI Napoli e Bari, la vittoria dei De Laurentiis: «Contro tutte le critiche» Di Lorenzo e Rrahmani, De Laurentiis accelera per il rinnovo Kadioglu al Napoli, il Fenerbahce fa il prezzo: servono 25 milioni

Altra presenza importante a Roma, Gaetano entra al 75’ al posto di Zielinski e Osimhen firma la prodezza che dà la partita al Napoli cinque minuti dopo. Poi un minuto con l'Atalanta, con ingresso in campo insieme a Zerbin al 90’ per Anguissa ed Elmas. Minuti di fine partita anche nelle tre gare di Champions, le due goleade contro l'Ajax e il 3-0 con i Rangers Glasgow. «È un’emozione indescrivibile soprattutto per me che sono napoletano» aveva detto Gaetano a fine partita.

«Sto sfruttando ogni opportunità che mi dà il mister, ma il lavoro lo fanno gli allenamenti in settimana e lo fa il campo. Resto concentrato e sfrutto ogni occasione» a riprova del rapporto che il ragazzo ha saputo costruire con Spalletti. Che già in estate aveva chiesto alla società di tenere i più giovani, come lui, Zerbin e Zanoli. Tocca anche a Gaetano fare una scelta, se avere più spazio in una squadra minore come appunto la Cremonese, o restare a Napoli alla luce della stagione sin qui trionfale del club azzurro.