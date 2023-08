Napoli, su Gaetano c'è l'Empoli: può finire in Toscana

Il futuro di Gianluca Gaetano ancora tutto a scrivere. Il centrocampista classe 2000 del Napoli, in pratica, non ha mai vissuto da protagonista l'estate in ritiro con la nuova squadra di Rudi Garcia a causa di quell'infortunio al piede che l'ha tenuto fuori tutta l'estate.

Ma dopo la stagione chiusa in crescendo, potrebbe anche lasciare nuovamente la maglia azzurra e la squadra della sua città: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il centrocampista napoletano può finire all'Empoli, i toscani lo hanno messo nel mirino in caso di addio in mezzo al campo di Henderson. Gaetano ha chiuso l'ultima stagione con appena 161 minuti in campo e anche un gol, contro l'Inter nel finale di stagione.