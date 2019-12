LEGGI ANCHE

Un pomeriggio tra i bambini per dimenticare le difficoltà del momento. Gianluca Gaetano , giovane talento del, è tornato a casa sua, a, dove la sua avventura calcistica era partita. L'azzurro è stato protagonista del Torneo dell'Immacolata, organizzato per l'occasione dalla Scuola Calcio Nola con anche la(la scuola calcio di Cimitile che ha visto nascre Gaetano) tra le partecipanti.Gianluca ha premiato i baby calciatori, posando con loro e con i genitori per la premiazione in un territorio che lo segue sempre con affetto e piacere, regalando anche una sua maglia autografata.aspetta ancora l'esordio in questa stagione, fin qui infatti non ha mai fatto ingresso in campo e la sua avventura con il gruppo di Carlo Ancelotti potrebbe anche interrompersi a gennaio se il club dovesse decidere di mandarlo in prestito altrove per fargli ritrovare la giusta continuità.