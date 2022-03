Napoli, Gaetano incanta Cremona: fa il gol della settimana e sogna la A

Fabio Pecchia l'ha voluto fortemente, così come lui ha voluto ancora la Cremonese. Per poter crescere ancora prima di far ritorno in azzurro. Oggi Gianluca Gaetano è uno dei talenti più splendenti della Serie B: con 4 gol e 3 assist sta aiutando i suoi alla cavalcata in classifica, oggi secondi e con il sogno della promozione in A. Il fantasista napoletano classe 2000 ha fatto suo anche il gol della settimana, la spettacolare rete siglata nell'ultimo weekend contro il Brescia che ha permesso il sorpasso in classifica.

La rete di Gianluca Gaetano é il best goal scelto da voi per la 2️⃣8️⃣ª giornata di #SerieBKT 😎 pic.twitter.com/hPx7wbR3tD — Lega B (@Lega_B) March 9, 2022