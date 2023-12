Napoli, due club di A per Gaetano: Lecce e Empoli sull'azzurro

«Del futuro parleremo a gennaio» aveva detto dopo il Braga Gianluca Gaetano, centrocampista napoletano alle prese con la voglia di continuità anche in questa stagione. Per l'azzurro classe 2000 solo una manciata di minuti in questa stagione tra le presenze in campionato - dove ha segnato anche un gol a Lecce - e Champions League.

Ecco perché a gennaio potrebbe nuovamente lasciare Napoli in prestito. Secondo Sky Sport sarebbero due i club maggiormente interessati a Gaetano: il Lecce a cui ha fatto gol e anche l'Empoli, club che ha già fatto in passati diversi affari con il Napoli e che oggi ha Caprile a disposizione in prestito proprio dagli azzurri. Il club di De Laurentiis, comunque, lascerebbe partire il calciatore solo in prestito.