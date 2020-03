LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato uno dei giocatori più determinanti, e grazie alle sue giocate e ai suoi gol il Napoli Primavera era riuscito a sigillare una tranquilla salvezza.è stato premiato in queste ore come "Miglior giocatore" del passato campionato di categoria, un risultato raggiunto per le grandi prestazioni messe in campo con addosso la maglia azzurra.«Ringrazio la giovane Italia per avermi scelto e per aver creduto in me. Non mollate e non molliamo mai che pian piano arriveranno le soddisfazioni» ha scritto il napoletano sui social mostrando il riconoscimento. Dopo sei mesi in azzurro, oggi Gaetano è in prestito alla, in Serie B, fino a fine stagione.