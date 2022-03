Napoli, Gaetano prenota il ritorno: «A fine anno parleremo con il club»

Il primo posto con la Cremonese e il sogno della promozione. La stagione di Gianluca Gaetano è da protagonista, il centrocampista del Napoli classe 2000 sta mettendo a frutto il secondo prestito in Serie B di fila mostrando le sue qualità. «È un calciatore di talento. Sta facendo una stagione importante, e da quando è con noi è cresciuto tanto.» ha spiegato Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese.

Il prestito dal Napoli terminerà a giugno e, visto il mercato del club azzurro, il rientro alla base di Gaetano potrebbe essere più di un'opzione. «A fine stagione sicuramente ne riparleremo con il Napoli ma adesso siamo concentrati sul campo. Il campionato di Serie B è affascinante, ma è ancora presto per fare i conti. Certo la Cremonese ha sempre dimostrato un gruppo in crescita anche se giovane, e anche mister Pecchia ci ha messo del suo per poter mettere in mostra le caratteristiche di Fagioli, Carnesecchi, Gaetano» ha spiegato il dirigente a Radio Kiss Kiss.