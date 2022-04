Napoli, Gaetano pronto a tornare: «Ma speriamo in un nuovo prestito»

32 gare e 7 gol. Se la Cremonese di Pecchia spera di poter agguantare la promozione in Serie A quest'anno una parte del merito va anche a Gianluca Gaetano, napoletano e prodotto del vivaio azzurro che è a Cremona in prestito fino al termine dell'annata. «Gianluca sta crescendo tantissimo, dal punto di vista fisico e tecnico. Impreziosisce le sue prestazioni con giocate di livello. Ruolo preferito? In lui bisogna riconoscere la capacità di saper stare un po’ ovunque in campo» le parole del ds della Cremonese Simone Giacchetta.

«Un anno in A con la Cremonese? Magari, significherebbe promozione per noi e che il Napoli ce lo lascerà ancora un altro anno in prestito» ha continuato il dirigente a Radio Punto Nuovo. «Non c'è nessuna opzione nel suo contratto, al termine della stagione Gaetano tornerà a Napoli, poi a fine stagione ne parleremo con Giuntoli, con il calciatore, valutando anche il campionato che disputeremo. L’importante è che la Cremonese sia servita per la crescita di Gianluca e che lui abbia inciso nella stagione della società. La Serie A è un campionato superiore rispetto alla Serie B. Gaetano merita tutte le attenzioni, però dire se può fare oggi il titolare a Napoli non lo sappiamo».