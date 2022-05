Napoli, Gaetano va in nazionale: stage con l'Under 21 di Nicolato

Nuova convocazione per Gianluca Gaetano, il napoletano protagonista della cavalcata Cremonese in Serie B che ha concluso la stagione con la vittoria del campionato di Serie B e la promozione. Il centrocampista è di proprietà del Napoli, ma prima di fare ritorno in azzurro parteciperà al raduno del ct Nicolato riservato ai giocatori che hanno già concluso la stagione sportiva con i rispettivi club di appartenenza.

Dal 17 al 20 maggio promissimo gli azzurrini dell'Under 21 si alleneranno in vista delle gare contro Lussemburgo, Svezia e Repubblica d'Irlanda in programma a giugno, partite valide per le qualificazioni all'Europeo di categoria. Il 6 giugno l'Under 21 sfiderà il Lussemburgo a Differdange per poi giocare il 9 giugno a Helsingborg contro la Svezia, mentre ad Ascoli ospiteranno il 14 giugno l’ultimo match del girone contro la Repubblica d’Irlanda.