Napoli, Garcia è accontentato: Rrahmani non convocato dal Kosovo

«Rrahmani oggi si è allenato in parte con noi. Lo valuteremo nella rifinitura, l’importante è che non vada in nazionale, altrimenti faremo di nuovo come nell’ultima sosta». Queste le parole di Rudi Garcia, che oggi in conferenza stampa ha sperato di non dover rinunciare al difensore azzurro ancora a lungo. Ed è stato accontentato: il Kosovo, infatti, non ha inserito il difensore del Napoli nella lista dei convocati per la prossima sosta delle nazionali, con i kosovari impegnati contro Andorra e Israele.