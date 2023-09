Napoli, avvio in chiaroscuro con Garcia: meno punti solo con Sarri quasi dieci anni fa

A Genova finisce 2-2 tra Genoa e Napoli con gli azzurri di Rudi Garcia che hanno addirittura rischiato il secondo ko di fila dopo quello con la Lazio prima della sosta. Per il Napoli è il peggior avvio dal 2015/16: l'allenatore francese ha collezionato in queste prime quattro uscite della Serie A appena 7 punti, uno in meno dello scorso anno con Spalletti e due in più rispetto a quanto fece Maurizio Sarri nel suo primo anno in azzurro (5 punti).

Avvio Napoli nelle ultime 5 stagioni:

2019/20 - 9 punti (Ancelotti)

2020/21 - 9 punti (Gattuso)

2021/22 - 12 punti (Spalletti)

2022/23 - 8 punti (Spalletti)

2023/24 - 7 punti (Garcia)