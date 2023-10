Più che un cinepanettone vorrebbe girare un cinecasatiello, più che un amaro preferisce un limoncello. Il sole dell'Edenlandia e del Cusamé bacia Massimo Boldi, a Napoli per girare la terza stagione di "Sartù", una produzione tutta napoletana targata Max Adv di Massimiliano Triassi diretta da Roberto Aiena, che fa incontrare comicità napoletana e nazionale per venti puntate in onda da dicembre sulle tv regionali. «È una esperienza nuova, un prodotto mai fatto che mi fa confrontare con futuri comici. Ho conosciuto autori e attori intelligenti e importanti come Salvatore Turco, Marco Lanzuise, Rosario Toscano, Peppe Laurato, Rosario Verde, mi sono trovato benissimo».

APPROFONDIMENTI Napoli, è la peggior partenza degli ultimi 10 anni: Garcia come il secondo Benitez Politano, post Instagram dopo le polemiche: «Vogliamo essere un altro Napoli» Il Napoli e le sue sorelle: nessuna squadra scudettata è prima in Europa

Una risata allunga la vita

«Una battuta, una scenetta quando fa ridere fa ridere».

Il Napoli visto domenica fa ridere?

«Ma no anche se la partita l'ho vista...».

Non la faranno più entrare al Maradona.

«Vista sullo smartphone».

È ancora amico di De Laurentiis?

«Lui è il presidente. Lo conosco da 40 anni. Abbiamo viaggiato in treno poco tempo fa. È un uomo severo, ma riesce sempre a trovare le soluzioni».

Consigli sulla squadra?

«Beh, uno glielo posso dare in questo momento difficile?».

Quale?

«Si metta a tavolino con Garcia e facciano in modo di uscire insieme da questa situazione».

Niente esonero?

«Il campionato è ancora lungo. C'è tempo per recuperare. Ho visto lo scudetto del Napoli lo scorso anno hanno giocato benissimo ma, sia ben chiaro, io tifo Milan».

Ainett Stephens, Mercedes e Eva Henger, Francesca Cipriani, Mister Hyde, Ciccio Merolla, Desiderio, Gianni Parisi, Massimiliano Cozzolino il cast messo insieme da Ciro Prato. Con loro Massimo Boldi, un mix di comicità travolgente.

«La comicità è quella che ti fa ridere, non importa chi, e di ridere ce n'è tanto bisogno. Poi a Napoli è un invito a nozze».

Qui è stato tante volte, un ricordo?

«L'Edenlandia. Mia moglie è napoletana. Abbiamo tre figlie volevano venire sempre qui».