Adesso sì: al Maradona mancano solo le torri e il ponte levatoio. Perché il fossato già c'era e ora ci sono anche i fantasmi. Quelli che dalla serata di domenica contro la Fiorentina hanno iniziato a popolare l'impianto di Fuorigrotta. Colpa del Napoli, ma soprattutto della prestazione decisamente sottotono contro la Fiorentina. Eh no, così non va. De Laurentiis lo ha fatto capire chiaramente all'allenatore manifestando il proprio disappunto dopo una sconfitta dolorosa non tanto per il risultato in sé, quanto per il gioco (o non gioco) della squadra.

Non serve il mago indovino - che pure nei castelli medioevali era di casa - per capire che nel Napoli c'è più di qualcosa che non gira. Innanzitutto il caso fisico è evidente. La squadra non corre oppure corre male. Gli azzurri hanno perso lo smalto dell'era Spalletti, quando tutti erano tirati a lucido e in campo andavano a mille all'ora. Ora no. E come se non bastasse il calo evidente si aggiunge la spia rossa che si è già accesa (troppo spesso) alla voce infortunati.

L'ultimo in ordine cronologico è stato quello di Anguissa che a metà primo tempo di Napoli-Fiorentina si è accasciato al suolo toccandosi la coscia sinistra. Un risentimento muscolare che preoccupa, anche perché già durante il ritiro estivo il centrocampista si era fermato per un problema fisico. Non bene, anzi malissimo. Perché Anguissa è uno dei punti fermi del centrocampo del Napoli, ma Garcia lo ha usurato: troppo. 755 minuti giocati, quinto tra i giocatori di movimento per utilizzo, alle spalle di Di Lorenzo (mai sostituito), Osimhen, Lobotka e Zielinski: praticamente il centrocampo per Garcia non si tocca. Mai. E questo alla lunga si paga. Soprattutto dal punto di vista degli infortuni. Anguissa si aggiunge alla lista già lunga composta da Rrahmani e Juan Jesus, praticamente la difesa titolare, e Gollini.

Lo stesso Garcia ha evidenziato la mancanza di lucidità da parte dei suoi ragazzi nei momenti più delicati della gara facendo riferimento ai pochi falli commessi. Così è stato contro la Fiorentina, ma così sera era stato contro l'Udinese (in occasione del gol indolore di Samardzic) e contro il Real Madrid (vedi il gol di Bellingham, che entra in area totalmente indisturbato). «Poca lucidità», Garcia l'ha definita così, eppure dovrebbe essere lui a indicare la via.

Kvara a Genova, Osimhen a Bologna e ora anche Politano contro la Fiorentina. Se la sostituzione diventa un caso. Oramai Garcia si sarà abituato al fatto che i suoi calciatori non gradiscano il cambio, ma sta di fatto che quei gesti tutt'altro che edificanti verso l'allenatore, altro non sono che il termometro di una temperatura altissima all'interno dello spogliatoio. Nemmeno il diplomatico capitan Di Lorenzo è stato in grado di negarlo: lo spogliatoio azzurro è una polveriera, tra malumori interni e rapporto sempre meno solido con l'allenatore. L'impressione è che la scintilla tra staff tecnico e calciatori non sia mai scoppiata e alla lunga questo è diventato un problema grosso così.

E poi a questo Napoli manca la continuità di risultati, quella che anche nelle situazioni peggiori è capace di tirarti fuori dai guai. Perché vincere ti scaccia via dalla testa paure e fantasmi, sempre loro. Ma il Napoli fino a oggi è riuscito solo per due volte a infilare altrettanti successi consecutivi (Frosinone e Sassuolo, Udinese e Lecce), in mezzo pareggi e sconfitte che di fatto hanno denotato una fragilità mentale troppo grave. E così sono andate via via smarrite le certezze, l'autostima e l'entusiasmo. Ecco perché ora diventa ancora più complicato alzare la testa. Il regno di Garcia adesso è a rischio, perché far crollare quel castello vorrebbe dire perdere il treno che porta alla Champions e il Napoli non potrebbe assolutamente permetterselo, tanto più che la corte dei calciatori è stata capace di miracoli lo stesso anno.