Manca poco. Sempre meno. Poi sarà davvero il Napoli di Rudi Garcia. Il francese si sta godendo gli ultimi scampoli di vacanza insieme alla compagna Francesca Brienza e poi sarà pronto a buttarsi a capofitto nella nuova avventura da allenatore. Un ritorno in serie A dopo l'esperienza di due anni e mezzo con la Roma. Una piccola grande novità per il nostro campionato che accoglie così il quarto allenatore straniero in un torneo dominato dagli italiani. Gli altri 16 infatti sono tutti nati in «casa nostra».

APPROFONDIMENTI Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: idea Coulibaly come vice Anguissa Video Politano alle Maldive con il Napoli in testa Kim Min-Jae al Bayern, il Napoli torna su Scalvini

Garcia, infatti, farà compagnia a due portoghesi (Mourinho della Roma e Sousa della Salernitana) e un croato (Juric del Torino) e per questo avrà uno stimolo in più nella sfida al titolo. Quello di serie A (insieme a quello spagnolo) è il campionato più autarchico d'Europa. In Premier League, infatti, più della metà degli allenatori non è composta da «figli della corona» (12 su 20), mentre in Bundesliga i tedeschi sono 13 su 18, numeri che scendono ancora in Francia dove 10 su 18 allenatori sono di origine transalpina. Insomma, l'italiano è la lingua preferita sulle panchine di serie A, a conferma del fatto che la tradizione di allenatori fatti in casa resiste e funziona. D'altra parte l'ultimo straniero a vincere uno scudetto è stato proprio Josè Mourinho alla guida dell'Inter nel 2010 (l'anno del Triplete). Insomma: il tricolore sembra un affare quasi esclusivamente destinato a chi è nato in Italia. E allora Garcia proverà a invertire la tendenza dimostrando che le sue idee e il suo calcio libero possono essere altrettanto vincenti.

Ha parlato chiaro nella conferenza stampa di presentazione nella prestigiosa cornice del Museo di Capodimonte. Rudi è un allenatore che sa cosa vuole: vincere. Per farlo non baderà ai mezzi termini. Chiederà ai suoi ragazzi il massimo impegno e la disponibilità al sacrificio sempre e comunque. Torna in Italia dopo aver lasciato un buon ricordo ai tempi della Roma, tra record, calcio divertente e l'unica amarezza di non essere riuscito a vincere. Ci riproverà alla guida del Napoli, forte anche dell'esperienza fatta dopo Roma nelle avventure con Lione, Marsiglia e Al Nassr.

Ha aumentato il suo bagaglio di esperienza internazionale, elemento che ha avuto una certa rilevanza anche nella scelta da parte del patron De Laurentiis. La sua idea di calcio è molto chiara: predilige un gioco spettacolare e votato all'attacco. A Napoli potrà fare affidamento sulle caratteristiche di giocatori di qualità come Kvara, ma anche rapidi e bravi ad attaccare la profondità come Osimhen. La batteria di attaccanti è esattamente quella di cui ha bisogno per esaltare le caratteristiche del suo gioco. A differenza dei tanti allenatori italiani che sono già sulle panchine di serie A, Garcia ha fatto esperienza all'estero e ha aperto gli occhi su tutto quello che il calcio mondiale è in grado di offrire. Una sorta di corso di aggiornamento continuo fatto di nuove visioni, approfondimenti e cambi di opinioni.

Non è il tipo che tende a sedersi sulle proprie idee. A Roma volle subito «rimettere la chiesa al centro del villaggio», mentre a Napoli dovrà essere bravo a tenere in mano l'umore di una piazza che fa fatica a contenere la gioia post-scudetto. Ha dalla sua il fatto di aver imparato in fretta l'italiano e anche quella gestualità tipica della gente del nostro paese. La sua compagna - romana - gli è stata di aiuto per capire rapidamente la nostra cultura e il nostro modo di pensare. Per tutto il resto c'è il calcio, che di per sé ha un linguaggio universale: non ha bisogno di traduzioni né di vocabolari. E lo sa bene anche Garcia: vincere e possibilmente giocare bene saranno l'unico modo per mettere davvero tutti d'accordo.