Napoli, nel giorno di Garcia è Giuntoli il grande assente

C'erano tutti. Proprio tutti. Molti rientrati di fretta dalle vacanze per non perdersi l'esordio del nuovo allenatore. Il Rudi Garcia Day a Napoli va come deve andare, nella spettacolare cornice del Salone delle Feste del Real Museo di Capodimonte, davanti a centinaia di giornalisti ma soprattutto centinaia di tifosi, che hanno atteso il nuovo allenatore per ore prima e dopo la conferenza stampa di presentazione da guida del Napoli. C'erano tutti tranne Cristiano Giuntoli: il direttore sportivo è il grande assente del giorno a Napoli, così come il braccio destro Pompilio.

Il nome del direttore sportivo azzurro non viene mai pronunciato durante la conferenza stampa. Di mercato, invece, si parla eccome: «Ho già incontrato Osimhen e siamo d'accordo in linea di massima per il rinnovo» ha detto De Laurentiis a stampa e tifosi. Le operazioni di mercato saranno portate avanti con Garcia, per l'appunto, ma anche e soprattutto con Leonardo Mantovani e Maurizio Micheli, parte integrante dello staff di scouting azzurro lodato anche dal neo allenatore francese: «Sanno lavorare molto bene, quest'anno hanno scovato calciatori fortissimi che in pochi conoscevano. Da oggi lavoreremo tutti insieme» le parole di Garcia.

Micheli e Mantovani erano entrambi in sala, al Museo di Capodimonte, a poca distanza da quanto stava andando in scena. Il futuro di Giuntoli, invece, è ancora da inquadrare: assente oggi, il filo che lo porterebbe alla Juventus non si è ancora spezzato. Il ds azzurro ha un contratto con il club dei De Laurentiis fino al 2024 ma vorrebbe spostarsi a Torino, dove lo attendono da settimane e ancora per un po' lo attenderanno.

L'assenza di oggi non aggiunge o toglie nulla a una delle trattative di mercato dell'estate napoletana. Una situazione che sarà risolta ben prima dell'avvio della nuova stagione.