Napoli, Garcia 'perdona' Osimhen: «Social maldestri, ma è concentrato»

La settimana breve ma intensa di Victor Osimhen: prima lascia il campo a Bologna polemizzando apertamente con l'allenatore, poi diventa protagonista di un caso social di cui il Napoli non aveva forse bisogno prima della sfida contro l'Udinese in infrasettimanale al Maradona.

«Ci siamo parlati, dopo Bologna eravamo tutti frustrati e arrabbiati perché non avevamo vinto, lui in primis. Poi in questi due giorni ci sono stati episodi maldestri sui social che non hanno aiutato alla serenità di tutti» ha spiegato Garcia a Dazn prima della gara contro i friulani. «Ma ci ho parlato, lui si concentra solo sul campo dove gli piace essere. Darà il suo meglio. Siamo tutti uniti, giocare davanti ai nostri tifosi è davvero importante».