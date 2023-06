Da Marsiglia a Napoli, Garcia punta su Anguissa

Non si nasconde Rudi Garcia. Prima conferenza stampa e prime parole di affetto per il suo «piccolo» ("Mon petit"). Ha definito così Zambo Anguissa che è stato suo giocatore nella stagione 2017-18 a Marsiglia, quando alla guida della squadra francese sfiorò la vittoria dell'Europa League perdendo solo in finale contro l'Atletico Madrid.

Uno dei punti femissimi di quel Marsiglia era proprio Anguissa che oggi Garcia ritrova a Napoli, per di più con la consapevolezza di essere anche diventato campione d'Italia. Dal Marsiglia a Napoli, nel segno di un'evoluzione che è stata enorme. Lo ha ammesso lo stesso Rudi che infatti si aspetta grandi cose dal camerunense. D'altra parte Anguissa ha già dimostrato in questa stagione vincente come il suo apporto possa essere decisivo ai fini di tutto il gioco del Napoli.

Con Garcia dovrà continuare a dare la sua spinta, la sua fisicità e quella voglia di andare sempre su ogni pallone.

Al Marsiglia era ancora un ragazzino, adesso è un uomo: motivo in più per diventare leader della squadra e prendere per mano i compagni. Per la gioia del Napoli, per la gioia di Rudi Garcia.