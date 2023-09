Napoli-Udinese, Garcia: «Abbiamo rimesso l'orologio all'ora giusta»

Una vittoria che serviva come il pane a Rudi Garcia per riavvicinare la vetta della classifica e per tornare a far sorridere il Napoli senza pressioni. «Ma non vi preoccupate per me e per le pressioni. Un po’ di esperienza ce l’ho, ho le spalle larghe. Lavoro da trent’anni, ma oggi l’impegno è più per le vicende extra campo che quelle di campo» scherza il francese a Dazn. «Abbiamo giocato bene e sono felice per la squadra, abbiamo gestito la gara con tante occasioni. Abbiamo spinto di più per portare la fortuna dalla nostra parte. Penso ai pali di Kvara: ha fatto tutto stasera e tutto bene, ha dato un assist, si è procurato il rigore e ha segnato. Vuol dire che mentalmente sei forte. Un dato negativo? Il gol preso, anche se Samardzic ha fatto un gran gol. Siamo riusciti a vincere come volevamo rimettendo l’orologio all’ora giusta».

«Mi sono complimentato con Osimhen alla sostituzione. Abbiamo un ottimo rapporto da quando sono arrivato. Sono felice perché ha fatto gol. Anche lui aveva avuto un po’ di sfortuna ma è rimasto sereno, concentrandosi solo sulla partita. Ha fatto anche un assist: doveva tirare lui il rigore, ma l’ha offerto a Zielinski e siamo contenti» ha spiegato Garcia «A Bologna eravamo tutti frustrati per il pareggio, Osi ancora di più per il rigore sbagliato. Abbiamo chiarito tutto. Poi abbiamo dovuto gestire qualcosa sui social: nessuno voleva fare la cosa sbagliata, né chi ha fatto un video né Victor. È stata una reazione di istinto, ama la maglia e i suoi compagni. Non so se rimetterà le foto con il Napoli ma vi assicuro che darà tutto per il Napoli».