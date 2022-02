Gatti al Napoli, retroscena mercato: «Giuntoli non voleva lasciarlo qua»

Napoli e Torino beffate all'ultima curva, Federico Gatti alla fine ha firmato per la Juventus. A spiegare i perché della scelta ci ha pensato Guido Angelozzi, ds del Frosinone. «Giuntoli ha fatto di tutto per portarlo a Napoli però non c'erano le condizioni, cioè quelle di far rimanere il ragazzo da noi» ha spiegato. Il club ciociaro, infatti, avrebbe voluto comunque mantenere Gatti fino al termine della stagione in Serie B, lasciandolo poi partire ma solo in estate.

«La Juventus ha anticipato tutti, anche un club tedesco e uno francese. Il giocatore era ambito da tante squadre importanti» ha continuato a Radio Marte. «Il Napoli ha cercato di prenderlo prima di prendere Tuanzebe ma non volevamo cederlo, il club azzurro è stato tra i primi ad accorgersi di Gatti. Non è stata colpa del Napoli, noi fino a qualche giorno fa non volevamo parlare con nessuno, poi l'agente ha cominciato a portare offerte e se non ti siedi sembra che tu voglia fare un torto a lui e al giocatore. Alla fine abbiamo parlato con diverse squadre e l'ha spuntata la Juventus, che ce l'ha lasciato».