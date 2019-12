LEGGI ANCHE

Secondo giorno di allenamenti a Castel Volturno per Gennaro Gattuso ed il nuovoche plasmando in vista del match di sabato. Sarà l'esordio per Rino da allenatore azzurro e sarà alcontro un Parma a cui andranno prese le misure, come ammesso ieri in conferenza.Il neo allenatore è sceso sui campi diinsieme con i suoi calciatori, sempre presente e vicino negli esercizi di riscaldamento. La squadra ha lavorato per reparti e quasi al completo: Faouzi Ghoulam , infatti, ha svolto allenamento parte in gruppo e parte personalizzato. Domani tutti attesi al Centro tecnico, dove resteranno insieme per preparare al meglio la gara di sabato.