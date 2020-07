LEGGI ANCHE

Mattinata di allenamento per il Napoli a Castel Volturno. Domani la squadra disarà attesa dalla trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, una gara in cui mancheranno ancora Allan - assente per i postumi dell'affaticamento dellp scorso sabato - e Llorente. Entrambi erano già mancati contro la Spal.I CONVOCATIMeret, Ospina KarnezisDi Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Koulibaly, HysajZielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, LobotkaCallejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano