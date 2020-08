Dimenticate in fretta i freddi hotel milanesi dove per anni si sono scritte le pagine più interessanti del calciomercato italiano e non. L'estate 2020 sarà ricordata - probabilmente per sempre - come quella del post lockdown, della paura per la risalita della curva dei contagi di Coronanvirus e per la scoperta dei nuovi luoghi del calciomercato. Il Napoli, ad esempio, ha individuato come nuovo quartier generale l'isola di Capri dove ieri, per la seconda volta in meno di due settimane, il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l'allenatore Gennaro Gattuso si sono ritrovati per parlare della stagione che verrà. Il menù della giornata di ieri non ha visto in nessuna portata il discorso relativo al rinnovo del contratto dell'allenatore che per ora continuerà il suo mandato fino al 2021. Il piatto forte, invece, è stato quello legato alle operazioni in entrata, operazioni che in questo momento stanno molto a cuore all'allenatore azzurro.



Gattuso ha chiesto due giocatori per la linea difensiva (un centrale, e un terzino), un centrocampista e un attaccante esterno. Le corsie laterali stanno molto a cuore all'allenatore azzurro che per sviluppare al meglio il suo gioco ha già individuato due profili ideali in vista della prossima stagione. Il terzino che più di tutti stuzzica le fantasie di Gattuso è Sergio Regulion di proprietà del Real Madrid ma attualmente in prestito al Siviglia. Con gli andalusi è stato già protagonista in questo finale di stagione in Europa League e venerdì sera sfiderà l'Inter in finale per la conquista della coppa. Il ds del Napoli ha trovato un accordo di massima con l'entourage dell'esterno che sarebbe tentato da una nuova esperienza dopo quella con il Siviglia e quindi si tratta a oltranza con il Real Madrid che chiede circa 25 milioni. Si lavora sulla formula, perché gli azzurri vorrebbero in prestito con diritto di riscatto.



In avanti, per sostituire Callejon, la prima idea era quella di Boga, ma il Sassuolo ha alzato il muro facendo resistenza alla corte del Napoli. Per questo motivo Giuntoli ha iniziato a guardarsi attorno e ha identificato in Josip Brekalo il profilo ideale da mettere a disposizione di Gattuso. Il 22enne attaccante esterno croato è di proprietà del Wolfsburg e i tedeschi al momento hanno fatto sapere di non volersene privare per meno di 20 milioni di euro. La cifra non sembra poi del tutto inaccessibile per il Napoli che però spera di poter ottenere un piccolo sconto da parte dei tedeschi facendo leva sulla volontà del giocatore che avrebbe già manifestato il suo personale apprezzamento per il trasferimento in azzurro. Brekalo sarebbe un vero e proprio jolly per l'attacco del Napoli visto che si tratta di un giocatore di piede destro che preferisce giocare sulla fascia sinistra - ovviamente in un tridente - ma non disdegna nemmeno di spostarsi sulla corsia mancina dalla quale può mettere palloni interessanti a centro area per i compagni. Insieme a Under, quindi, Brekalo rappresenta una delle principali alternative da offrire a Gattuso per alternare Politano sulla fascia destra.



Per il centrocampo, poi, la priorità è quella di cedere Allan. Il brasiliano è finito sulla lista della spesa di molti club importanti in Europa e il Napoli ha fissato il suo prezzo a non meno di 40 milioni di euro. L'Everton di Ancellotti è stato a lungo in pole position per il mediano, ma negli ultimi giorni anche l'Atletico Madrid e il Borussia Dortmund hanno bussato alla porta del Napoli chiedendo informazioni. Tra le possibili alternative al brasiliano c'è sempre il nome di Jordan Veretout. Il suo agente, Mario Giuffredi, è in ottimi rapporti con il club azzurro e spinge per potare a Napoli anche il centrocampista francese attualmente di proprietà della Roma. Nei prossimi giorni ci saranno gli sviluppi relativi anche alla questione del centrocampista. © RIPRODUZIONE RISERVATA