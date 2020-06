LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 22:00

Cinque vittorie di fila in campionato non si vedevano dalle parti dida due stagioni. L’ultima volta fu nella stagione eccellente 2017-18, quella di, dei record di punti, dello scudetto sfiorato. Ora di record non ce ne sono, ma almeno in panchina Gennaro Gattuso ha ritrovato la continuità richiesta con cinque successi a cavallo del coronavirus che sembravano cosa impossibile solo pochi mesi fa.La vittoria sulla Spal di stasera alè il quinto successo di fila delin questa stagione: Cagliari e Brescia in trasferta, poi il Torino prima della sosta forzata. Quindi il Verona lo scorso martedì prima del successo di oggi. Un ruolino di marcia mai riuscito ad Ancelotti . La distanza dalla Champions, però, resta ancora immutata: l’Atalanta vince a Udine e sono ancora 12 i punti di distacco dall’ipotetica Champions, prima dello scontro diretto di Bergamo del prossimo giovedì.