Dopo cinque vittorie di fila in campionato, ilsi arrende alla mancatae al 2-0 dell'Atalanta a Bergamo. «Abbiamo commesso due errori e ci siamo fatti due gol da soli. Resta la prestazione, ma sono molto arrabbiato. Una gara giocata così non possiamo perderla» ha detto al fischio finale. Anche i numeri ci danno ragione, gli abbiamo lasciato poco. Non mi è piaciuta la mentalità, abbiamo fatto troppe chiacchiere e pochi fatti».«Nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, ma sbagliando negli ultimi metri. Per i calciatori che abbiamo possiamo fare molto meglio» ha continuatoa Dazn.«Dopo gli errori commessi abbiamo cominciato a perdere energie inutili con lamentele e azioni sbagliate. Non possiamo permetterci di mollare, ci sono ancora tante gare di campionato e poi c’è la. Nel secondo tempo dovevamo reagire meglio. Barcellona? Dobbiamo arrivare nel migliore dei modi possibili ma non possiamo pensarci già. Si gioca ogni tre giorni, è pesante per tutti, ma dobbiamo preparare bene ogni partita e lavorare per migliorare in previsione del prossimo anno».