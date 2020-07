LEGGI ANCHE

La sconfitta di Bergamo resta un campanello d'allarme per il Napoli che negli ultimi giorni ha dovuto gestire anche la situazione relativa a, l'attaccante nigeriano arrivato in città martedì e a colloquio con, De Laurentiis e anche Gennaro Gattuso , che potrebbe allenarlo il prossimo anno.«Osimhen? In questo momento è un giocatore del Lille» ha risposto brevementein conferenza stampa dopo la sfida all'Atalanta. «Quando sarà un giocatore dele se lo sarà, dirò cosa mi piace di lui». Questa mattina Osimhen ha lasciato Napoli per far ritorno in Francia, gli azzurri adesso dovranno accordarsi con il Lille per l'acquisto