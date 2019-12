© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martedì di allenamenti per ilche si è ritrovato a Castel Volturno dopo aver osservato un giorno di riposo. Gli azzurri sono quasi al completo agli ordini di Gennaro Gattuso che con calma può preparare la sfida della prossima domenica a Reggio Emilia contro il, ultima partita degli azzurri prima di salutare il 2019 e le vacanze natalizie.LEGGI ANCHE Soumaré piace a Giuntoli, il Napoli parla con il Lille: servono 50 milioni L'allenatore ex Milan avrà problemi solo in difesa per la trasferta emiliana: nonostante il rientro in gruppo di, infatti, che si è aggregato per l'allenamento, gli azzurri non avranno Kalidou Koulibaly . Per entrambi oggi terapie al centro tecnico, molto probabile rivederli in campo direttamente il prossimo anno.